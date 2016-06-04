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    Спецслужбовці викрили чиновників «Київавтодору», які розкрали близько 300 мільйонів гривень

    • Сьогодні, 15:54
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    Чиновники за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною

    Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» на розкраданні сотень мільйонів гривень, повідомляє прес-служба відомства.

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    Правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій.

    Оперативники спецслужби задокументували, що керівники Київавтодору за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювались організаторами оборудки.

    Лише протягом 2016 року зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур та привласнили майже триста мільйонів гривень.

    Під час низки обшуків в офісах Київавтодору, на підприємствах- підрядниках, фіктивних структурах та місцями проживання фігурантів справи, співробітники СБ України вилучили документацію, яка підтверджують здійснення протиправних фінансово-господарських операцій, чорнові записи, комп’ютерну техніку, на якій виготовлялись фіктивні фінансово-господарські документи, печатки комерційних структур, задіяних у проведенні оборудок, та майже чотири мільйони необлікованих гривень.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

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    Спецслужбовці викрили чиновників «Київавтодору», які розкрали близько 300 мільйонів гривень
    Спецслужбовці викрили чиновників «Київавтодору», які розкрали близько 300 мільйонів гривень
    Спецслужбовці викрили чиновників «Київавтодору», які розкрали близько 300 мільйонів гривень
    Спецслужбовці викрили чиновників «Київавтодору», які розкрали близько 300 мільйонів гривень

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