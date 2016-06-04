Спецслужбовці викрили чиновників «Київавтодору», які розкрали близько 300 мільйонів гривень

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Чиновники за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» на розкраданні сотень мільйонів гривень, повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій.

Оперативники спецслужби задокументували, що керівники Київавтодору за змовою з комерсантами під час тендерів закуповували матеріали та роботи за значно завищеною ціною. Потім гроші перераховували на фіктивні фірми, переводили у готівку та привласнювались організаторами оборудки.

Лише протягом 2016 року зловмисники вивели на рахунки фіктивних структур та привласнили майже триста мільйонів гривень.

Під час низки обшуків в офісах Київавтодору, на підприємствах- підрядниках, фіктивних структурах та місцями проживання фігурантів справи, співробітники СБ України вилучили документацію, яка підтверджують здійснення протиправних фінансово-господарських операцій, чорнові записи, комп’ютерну техніку, на якій виготовлялись фіктивні фінансово-господарські документи, печатки комерційних структур, задіяних у проведенні оборудок, та майже чотири мільйони необлікованих гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.