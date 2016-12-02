Спецслужбовці виявили торговельну мережу, що сплатила «ДНР» 30 мільйонів рублів

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СБУ викрила на фінансуванні терористів торговельну мережу з оптового продажу продовольчих товарів

Служба безпеки України викрила на фінансуванні терористичної організації «ДНР» торговельну мережу з оптового продажу продовольчих товарів, повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки працювали за принципом «дзеркала» – з 2015 року мережу було зареєстровано і в Україні, і в фейковому «міністерстві доходів та зборів ДНР».

Загалом структура встигла сплатити до «бюджету» терористів «податків» понад 30 мільйонів російських рублів та систематично постачала продукти харчування незаконним збройним формуванням на безоплатній основі.

Оскільки власник мережі безвиїзно перебуває на тимчасово окупованих територіях, йому було заочно повідомлено підозру у фінансуванні тероризму.

Слідчі дії тривають.