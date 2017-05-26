Спікер парламенту Чечні відкинув звинувачення у катуванні: Геїв у нас ніколи не було

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Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов

Правозахисники Human Rights Watch заявили, що спікер парламенту Чечні був присутній при тортурах геїв

Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, якого правозахисники запідозрили в причетності до катування геїв, відкинув звинувачення на свою адресу та заявив, що він «категорично проти цього».

Про це він написав у своєму Instagram.

Даудов заявив, що публікації про його присутність під час катувань затриманих геїв у секретних в’язницях «пов'язані з його активною позицією у справі захисту сімейних цінностей».

«Саме тому намагаються приписати мені знущання над тими, кого у нас ніколи не було! Я хочу, аби ці «правдоруби» знали, що я не підіймаю руки на беззахисних людей, навіть якщо зневажаю їх», — написав Даудов.

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch у своїй доповіді оприлюднила заяву, що Даудов особисто був присутній під час знущання над затриманими за підозрою в гомосексуальності в «секретних тюрмах».

Пізніше представник секретаріату парламенту Чечні Делімхан Джамалдінов, коментуючи заяву правозахисників щодо катувань геїв, заявив, що глава парламенту не має наміру обговорювати «домисли журналістів».

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