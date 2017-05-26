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    Спікер парламенту Чечні відкинув звинувачення у катуванні: Геїв у нас ніколи не було

    • Сьогодні, 00:47
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    Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов
    Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов

    Правозахисники Human Rights Watch заявили, що спікер парламенту Чечні був присутній при тортурах геїв

    Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, якого правозахисники запідозрили в причетності до катування геїв, відкинув звинувачення на свою адресу та заявив, що він «категорично проти цього».

    Про це він написав у своєму Instagram.

    Даудов заявив, що публікації про його присутність під час катувань затриманих геїв у секретних в’язницях «пов'язані з його активною позицією у справі захисту сімейних цінностей».

    «Саме тому намагаються приписати мені знущання над тими, кого у нас ніколи не було! Я хочу, аби ці «правдоруби» знали, що я не підіймаю руки на беззахисних людей, навіть якщо зневажаю їх», — написав Даудов.

    Я избран Чеченским Народом, благодаря доверию его Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова. Что можно ответить тем, кто пытается очернить мой Народ? Тем, кто пытается подменить семейные ценности на Кавказе, да и во всей России, которая и стала единым и неделимым государством, благодаря этим ценностям? Ценностям, где мужчина - это ответственный отец семейства, а не бесполое существо, называющее себя мужчиной, а женщина - это МАМА, дочь или сестра, а не существо, напрочь лишенное всех женских и материнских инстинктов. Да, я категорически против этого, так как считаю это признаком вырождения любого Народа! Именно поэтому продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их. Однако, тем, кто решил выставить меня изувером я скажу - мне претит даже подавать на вас в суд за эту дешёвую клевету, ибо, к вашему счастью, мне пришлось бы на этой бумаге писать те отвратительные слова, которые вы совершенно спокойно можете говорить при собственных детях. Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но, как чеченец я просто презираю вас!!!

    Допис, поширений М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095)

    Раніше правозахисна організація Human Rights Watch у своїй доповіді оприлюднила заяву, що Даудов особисто був присутній під час знущання над затриманими за підозрою в гомосексуальності в «секретних тюрмах».

    Пізніше представник секретаріату парламенту Чечні Делімхан Джамалдінов, коментуючи заяву правозахисників щодо катувань геїв, заявив, що глава парламенту не має наміру обговорювати «домисли журналістів».

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    правозахисники суд
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