Спікер парламенту Чечні відкинув звинувачення у катуванні: Геїв у нас ніколи не було
- Сьогодні, 00:47
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Правозахисники Human Rights Watch заявили, що спікер парламенту Чечні був присутній при тортурах геїв
Спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, якого правозахисники запідозрили в причетності до катування геїв, відкинув звинувачення на свою адресу та заявив, що він «категорично проти цього».
Про це він написав у своєму Instagram.
Даудов заявив, що публікації про його присутність під час катувань затриманих геїв у секретних в’язницях «пов'язані з його активною позицією у справі захисту сімейних цінностей».
«Саме тому намагаються приписати мені знущання над тими, кого у нас ніколи не було! Я хочу, аби ці «правдоруби» знали, що я не підіймаю руки на беззахисних людей, навіть якщо зневажаю їх», — написав Даудов.
Я избран Чеченским Народом, благодаря доверию его Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова. Что можно ответить тем, кто пытается очернить мой Народ? Тем, кто пытается подменить семейные ценности на Кавказе, да и во всей России, которая и стала единым и неделимым государством, благодаря этим ценностям? Ценностям, где мужчина - это ответственный отец семейства, а не бесполое существо, называющее себя мужчиной, а женщина - это МАМА, дочь или сестра, а не существо, напрочь лишенное всех женских и материнских инстинктов. Да, я категорически против этого, так как считаю это признаком вырождения любого Народа! Именно поэтому продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их. Однако, тем, кто решил выставить меня изувером я скажу - мне претит даже подавать на вас в суд за эту дешёвую клевету, ибо, к вашему счастью, мне пришлось бы на этой бумаге писать те отвратительные слова, которые вы совершенно спокойно можете говорить при собственных детях. Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но, как чеченец я просто презираю вас!!!
Раніше правозахисна організація Human Rights Watch у своїй доповіді оприлюднила заяву, що Даудов особисто був присутній під час знущання над затриманими за підозрою в гомосексуальності в «секретних тюрмах».
Пізніше представник секретаріату парламенту Чечні Делімхан Джамалдінов, коментуючи заяву правозахисників щодо катувань геїв, заявив, що глава парламенту не має наміру обговорювати «домисли журналістів».
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