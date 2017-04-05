Спікер парламенту Хорватії подав у відставку
- Сьогодні, 01:47
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Спікер парламенту Хорватії Божо Петров
Спікер не зміг відправити у відставку одного із міністрів, тому вирішив піти сам
Спікер парламенту Хорватії Божо Петров подав у відставку після спроби відправити у відставку міністра фінансів Здравко Маріча.
Про це повідомляє Balkan Insight.
«Після невдалого висунутого вотуму недовіри міністру фінансів ... лідер партії МОСТ Божо Петров подав у відставку з займаної посади (спікера - ред.) в парламенті», - йдеться у повідомленні.
Маріч залишився на своєму посту після провалу вотуму недовіри в парламенті, коли опозиція не змогла зібрати необхідні 76 голосів.
Як зазначається, з 151 депутатів палати парламенту, 75 проголосували за відставку міністра, в той час як 75 проголосували проти.
Джерело: Укрінформ