Спікер парламенту Хорватії подав у відставку

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Спікер парламенту Хорватії Божо Петров

Спікер не зміг відправити у відставку одного із міністрів, тому вирішив піти сам

Спікер парламенту Хорватії Божо Петров подав у відставку після спроби відправити у відставку міністра фінансів Здравко Маріча.

Про це повідомляє Balkan Insight.

«Після невдалого висунутого вотуму недовіри міністру фінансів ... лідер партії МОСТ Божо Петров подав у відставку з займаної посади (спікера - ред.) в парламенті», - йдеться у повідомленні.

Маріч залишився на своєму посту після провалу вотуму недовіри в парламенті, коли опозиція не змогла зібрати необхідні 76 голосів.

Як зазначається, з 151 депутатів палати парламенту, 75 проголосували за відставку міністра, в той час як 75 проголосували проти.

Джерело: Укрінформ