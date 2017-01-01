Спільна місія Великобританії та Румунії здійснить політ над Росією

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Політ буде виконуватися на румунському літаку спостереження Ан-30

Спільна місія Румунії та Великобританії з 20 по 24 березня виконає спостережний політ над територією Росії.

Про це повідомив начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.

Він повідомив, що політ буде виконуватися на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому Кубинка в рамках міжнародного Договору з відкритого неба.

«В ході виконання польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої Договором апаратури спостереження», - повідомив Рижков.