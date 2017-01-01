Справа Насірова: спільника арештували і призначили заставу 8 млн грн

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Роман Насіров

Керівнику департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби обрано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою 60 днів

Суд обрав керівнику департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби, затриманому у справі Романа Насірова, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Твіттері.

«Поплічнику голови ДФС обрано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою (60 днів) з альтернативою у вигляді застави розміром 8 млн грн.», - сказано в повідомленні.

Пособнику голови #ДФС обрано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою (60 днів) з альтернативою у вигляді застави розміром 8 млн грн — NAB Ukraine (@nab_ukr) 30 марта 2017 г.

Раніше сьогодні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про затримання керівника департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Насірова звинувачують у корупції та фінансових махінаціях. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

Проти Насірова порушено ще одне кримінальне провадження - через незаконну участь чиновника у голосуванні у Раді за децентралізацію 16 липня 2015 року.

Стало відомо про інше провадження проти Насірова - за покриття торгівлі контрафактними підакцизними продуктами.