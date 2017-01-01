«Спільники» ФСБ постачали комп’ютерну техніку для Нацбанку

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Рік тому НБУ уклав угоду з фірмою «Софтлайн Груп Україна» на закупівлю обчислювальних машин і частин до них на 10 млн гривень

Мажоритарним власником скандально відомої програми «Стахановець», через яку СБУ обшукала одну з найбільших інвесткомпаній України «Dragon Capital» та найбільшу газовидобувну компанію «Укргазвидобування»,є Ігор Боровіков.Він власник компанії Softline, щорічна виручка якої перевищує 30 млрд рублів, є інвестором російської держкорпорації «Ростех». Про це йдеться в матеріалі «Главкома»: Сезон полювання на «шпигунів». Як Гройсман допоміг СБУ кошмарити великий бізнес

Нагадаємо, напередодні відбулись обшуки у восьми компаніях через підозру СБУ у використання ними шпигунського ПО, вбудованого у сервіс корпоративного контролю «Стахановець». Контррозвідка впевнена: дані з комп’ютерів українських фірм йдуть прямо на Луб`янку, де квартирується російське ФСБ.

Софт вихідців з Донецька Михайло Яхимовича та Сергія Шамшина в Україні представляє компанія «Стахановець Про» та її дистриб’ютори. Після агресії Кремля в Криму та на Донбасі компаньйони виїхали з Донецька. Головний штаб компанії розмістився у Москві, але працює і київський офіс.

Російський напрямок бізнесу підкріплений потужним партнерством – три роки тому співзасновником Яхимовича та Шамшина у московському «Стахановці» стала місцева фірма «Софтлайн Інтернет Проекти» (частка – більше 50%). Її бенефіціаром через віргінську Azeed Group Inc. є Ігор Боровіков, директор і засновник відомої в Росії компанії Softline, щорічна виручка якої на той час перевищувала 30 млрд рублів. Боровіков у 2016 році виступив кредитором експортної ІТ-компанії «Русінформекспорт».

Остання – дочка корпорації «Ростех» (серед співзасновників – кілька оборонно-промислових підприємств Росії) – як повідомляли російські ЗМІ, постачатиме до Сирії елементи системи «електронного уряду», а у подальшому подібні контракти планується укласти з Кубою, Іраном, країнами Латинської Америки, Африки, Близького Сходу і Південної Азії.

Чи були ці зв’язки приводом для СБУ шукати зраду у «стахановців»? Якщо так – аналогічні проблеми із спецслужбою мав би отримати, наприклад, і Національний банк України. Адже, як повідомляли ЗМІ, рік тому НБУ уклав угоду з фірмою «Софтлайн Груп Україна» на закупівлю обчислювальних машин і частин до них на 10 млн гривень. Кінцевим бенефіціаром кіпрської фірми, що володіє «Софтлайн Груп Україна», є згадуваний вище росіянин Ігор Боровіков.

Офіціальна сторона розслідування проти власників і розповсюджувачів програми «Стахановець» виглядає так. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження у червні 2016 року. Згідно фабули, з 2015 року представники розвідувальних органів РФ за змовою з представниками українських фірм «Смарт Контрол», «Інфобезпека ЛТД» (остання є дистриб’ютором – ред.) незаконно торгують та використовують комп’ютери, мобільні та програмне забезпечення російського виробництва, що відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Обидві фірми через сайти «stakhanovets.ru», «Mirobase.com», начебто, незаконно розповсюджують програми «Стахановець» та «Mirobase» «виробництва Російської Федерації з ознаками спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, яке при інсталяції дозволяє негласно отримувати інформацію з них без відома власника».

Програма має широкий арсенал: визначає час роботи комп'ютера співробітника (як довго людина не торкалася клавіатури), відстежує програми, якими користується працівник (наприклад, який текст вводив користувач в месенджерах), фіксує відвідувані сайти (веб-адреси, пошукові запити, час роботи з кожним сайтом). Паралельно здійснюється моніторинг тексту, що вводиться на комп’ютері співробітником, виокремлення певних слів ( «зарплата», «начальник»). Аналітику отримують керівник відділу або глава компанії у вигляді звітів про фактичне завантаження співробітників, їх дії за комп’ютером (стосувались роботи, чи ні), факти витоку комерційної інформації.

У компанії вже більше 4000 клієнтів, переважна частина яких – російські фірми.