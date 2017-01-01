Списки полонених нардеп Савченко ймовірно отримала від терористів - СБУ

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Надія Савченко

Списки заручників, які подають представники ОРДЛО, мають некоректні дані

Списки полонених і пропалих безвісти в окремих регіонах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і на території РФ, опубліковані народним депутатом Надією Савченко, складалися не Службою безпеки України, а можливо, представниками ОРДЛО.

Про це в ефірі «112 Україна» сказав радник глави СБУ, керівник центру сприяння звільненню заручників Юрій Тандіт.

«Ми не передавали списки Надії Савченко, хоча, звичайно, ми спілкуємося з нею. Але списки, про які вона говорить, можливо подавалися, але не нами, а представниками ОРДЛО», - сказав Тандіт.

Він так само пояснив, що списки заручників, які подають представники ОРДЛО, мають некоректні дані.

«У списках, які подають з боку ОРДЛО, є дуже багато некоректних даних і різні люди, у тому числі люди, які не мають відношення до подій в антитерористичній операції, яку проводить Україна», - пояснив Тандіт.

Радник глави СБУ так само заявив, що опубліковані Надією Савченко списки не вплинули на поліпшення процесу обміну полоненими.

«Поки що ці списки, які опублікувала Надія Савченко, нам не допомагають, а навпаки виникають питання», - додав Тандіт.

Як повідомлялося, 16 січня народний депутат Надія Савченко опублікувала у Фейсбуці списки полонених в ОРДЛО і на території РФ, а також пропалих безвісти. Пізніше вона заявила, що опубліковані нею писки мають бути доповнені, вони поки що не є коректними, оскільки інформація збиралася протягом дев'ятьох місяців і на даний момент застаріла.