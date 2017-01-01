«Списки Савченко»: бойовики хочуть обміняти екс-мера Слов'янська Штепу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неля Штепа

Обвинувачену у сепаратизмі Штепу вказано у списку під номером 517

В опублікованих нардепом Надією Савченко списках людей, яких представники «Л/ДНР» вимагають віддати від української сторони, вказано екс-мера Слов'янська Нелю Штепу.

Так, обвинувачену у сепаратизмі Штепу згадали у списку під номером 517.

Раніше 10 січня народний депутат України Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.

Як відомо, Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені «під дулом автомата». Їй загрожує довічний термін. У суді також продемонстрували відеодокази провини екс-мера Слов'янська.