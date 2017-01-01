Співачка Лобода потрапила у ДТП в Росії

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Світлана Лобода потрапила у ДТП в Росії Фото із соцмереж

Повідомляється, що загальна вартість пошкоджень становить 40 тисяч доларів

Українська співачка Світлана Лобода потрапила у ДТП на дорогому Rolls-Royce, яке було взяте в оренду.

Інцидент трапився у Росіїї в елітному селі «Третє полювання». Там саме проходили зйомки нового кліпу Лободи. Про це розповіла продюсер співачки Нателла Крапівіна на своїй сторінці в Інстаграм.

«На мій погляд, ми зняли абсолютно божевільний і ні на що не схожий кліп. Ми розбили Rolls-Royce, і при цьому залишилися абсолютні щасливі», – написала вона.

За сюжетом кліпу, співачка повертається зі свого чергового концерту. Однак головний герой не впорався із керуванням та в’їхав в залізні ворота. Тим самим він пошкодив бампер, розбив фари та заднє крило машини.