  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Співачка Лобода потрапила у ДТП в Росії

    • Сьогодні, 19:50
    • Розсилка
    <p>Світлана Лобода потрапила у ДТП в Росії</p> <p>Фото із соцмереж</p>

    Світлана Лобода потрапила у ДТП в Росії

    Фото із соцмереж

    Повідомляється, що загальна вартість пошкоджень становить 40 тисяч доларів

    Українська співачка Світлана Лобода потрапила у ДТП на дорогому Rolls-Royce, яке було взяте в оренду.
    Інцидент трапився у Росіїї в елітному селі «Третє полювання». Там саме проходили зйомки нового кліпу Лободи. Про це розповіла продюсер співачки Нателла Крапівіна на своїй сторінці в Інстаграм.

    Читайте також

    «На мій погляд, ми зняли абсолютно божевільний і ні на що не схожий кліп. Ми розбили Rolls-Royce, і при цьому залишилися абсолютні щасливі», – написала вона.

    За сюжетом кліпу, співачка повертається зі свого чергового концерту. Однак головний герой не впорався із керуванням та в’їхав в залізні ворота. Тим самим він пошкодив бампер, розбив фари та заднє крило машини.

    Читайте також
    Світлана Лобода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ