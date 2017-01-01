  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Співачка Руслана другий рік поспіль напророкувала переможця «Євробачення»

    • Сьогодні, 04:01
    • Розсилка
    Українська виконавиця та переможниця &laquo;Євробачення-2004&raquo; Руслана
    Українська виконавиця та переможниця «Євробачення-2004» Руслана

    Руслана з самого початку заявляла, що Джамала переможе у 2016 році

    Українська виконавиця та переможниця «Євробачення-2004» Руслана ще до великого фіналу знала, що на цьогорічному конкурсі переможе представник від Португалії Сальвадор Собрал.

    Про це вона заявила в інтерв’ю проекту Wiwibloggs, яке було опубліковано на його Youtube каналі ще 12 травня.

    «Руслано, ти знала з самого початку, що Джамала переможе у 2016 році. Як ти розпізнаєш потенціал переможця ще на початках?» – запитав виконавицю інтерв’юер.

    На це українка відповіла, що вони з Джамалою є друзями та багато разів спілкувалися перед «Євробаченням-2016», звичайно, через Майдан.

    «Я вірю в її голос. Я можу розпізнати голос, яки є сильним та наповненим правдою, болем і любов’ю. І у той самий час, коли Джамала співала пісню «1944», я отримала повідомлення з небес, що вона переможе, то ж не було жодних інших варіантів, окрім як її перемоги», – наголосила Руслана.

    А на питання, хто є її найулюбленішим голосом на «Євробаченні-2017», співачка відповіла, що це Португалія.

    Коментар Руслани про переможців на відео з 00:55.

    Нагадаємо, у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал. 

    Прем'єр Володимир Гройсман має намір перевірити, чи були незаконні розтрати держкоштів, виділених на проведення в Україні «Євробачення». Раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України замовила трьох відомих українських співачок на фінальну частину «Євробачення» на 1,58 млн. грн.

    Найдорожче коштував виступ Джамали: 986 тис грн. отримає ФОП Джамаладінова Сусана Амінівна. ФОП Лижичко Руслана Степанівна отримала 394 тис грн. за виступ Руслани, яка вигравала «Євробачення» у 2004 році.

    Джерело: 24 канал

    Джамала Євробачення Португалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ