Співачка Руслана другий рік поспіль напророкувала переможця «Євробачення»

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Українська виконавиця та переможниця «Євробачення-2004» Руслана

Руслана з самого початку заявляла, що Джамала переможе у 2016 році

Українська виконавиця та переможниця «Євробачення-2004» Руслана ще до великого фіналу знала, що на цьогорічному конкурсі переможе представник від Португалії Сальвадор Собрал.

Про це вона заявила в інтерв’ю проекту Wiwibloggs, яке було опубліковано на його Youtube каналі ще 12 травня.

«Руслано, ти знала з самого початку, що Джамала переможе у 2016 році. Як ти розпізнаєш потенціал переможця ще на початках?» – запитав виконавицю інтерв’юер.

На це українка відповіла, що вони з Джамалою є друзями та багато разів спілкувалися перед «Євробаченням-2016», звичайно, через Майдан.

«Я вірю в її голос. Я можу розпізнати голос, яки є сильним та наповненим правдою, болем і любов’ю. І у той самий час, коли Джамала співала пісню «1944», я отримала повідомлення з небес, що вона переможе, то ж не було жодних інших варіантів, окрім як її перемоги», – наголосила Руслана.

А на питання, хто є її найулюбленішим голосом на «Євробаченні-2017», співачка відповіла, що це Португалія.

Коментар Руслани про переможців на відео з 00:55.

Нагадаємо, у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Прем'єр Володимир Гройсман має намір перевірити, чи були незаконні розтрати держкоштів, виділених на проведення в Україні «Євробачення». Раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України замовила трьох відомих українських співачок на фінальну частину «Євробачення» на 1,58 млн. грн.

Найдорожче коштував виступ Джамали: 986 тис грн. отримає ФОП Джамаладінова Сусана Амінівна. ФОП Лижичко Руслана Степанівна отримала 394 тис грн. за виступ Руслани, яка вигравала «Євробачення» у 2004 році.

Джерело: 24 канал