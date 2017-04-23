Співачку Лоліту Мілявську зняли з потяга у Конотопі. Їй заборонили в’їзд в Україну

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Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya Лоліта Мілявська

Прикордонники зняли Мілявську з потяга «за відвідини Керчі в 2015 році»

Російську співачку українського походження Лоліту Мілявську (уроджену Горелик) о 4 ранку зняли з потяга в Конотопі за відвідини Керчі в 2015 році. Про це сама співачка розповіла у своєму акаунті в Instagram.

«Я в Конотопі, мене о 4 ранку зняли з потяга, я не можу провідати свою дитину, яка захворіла, бо мені заборонений в'їзд в Україну», - зазначила Лоліта.

За її словами, прикордонники зняли її з потяга «за відвідини Керчі в 2015 році».

Як відомо, Лоліта Мілявська заявляла, що готова їсти лише російські продукти після запровадження санкцій проти Росії.

Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Кві 23, 2017 о 12:39 PDT

Джерело: Укрінформ