Співачку Лоліту Мілявську зняли з потяга у Конотопі. Їй заборонили в’їзд в Україну
- Сьогодні, 11:43
-
Розсилка
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
Лоліта Мілявська
Прикордонники зняли Мілявську з потяга «за відвідини Керчі в 2015 році»
Російську співачку українського походження Лоліту Мілявську (уроджену Горелик) о 4 ранку зняли з потяга в Конотопі за відвідини Керчі в 2015 році. Про це сама співачка розповіла у своєму акаунті в Instagram.
«Я в Конотопі, мене о 4 ранку зняли з потяга, я не можу провідати свою дитину, яка захворіла, бо мені заборонений в'їзд в Україну», - зазначила Лоліта.
За її словами, прикордонники зняли її з потяга «за відвідини Керчі в 2015 році».
Як відомо, Лоліта Мілявська заявляла, що готова їсти лише російські продукти після запровадження санкцій проти Росії.
Джерело: Укрінформ