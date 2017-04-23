  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Співачку Лоліту Мілявську зняли з потяга у Конотопі. Їй заборонили в’їзд в Україну

    • Сьогодні, 11:43
    • Розсилка
    Лоліта Мілявська
    Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
    Лоліта Мілявська

    Прикордонники зняли Мілявську з потяга «за відвідини Керчі в 2015 році»

    Російську співачку українського походження Лоліту Мілявську (уроджену Горелик) о 4 ранку зняли з потяга в Конотопі за відвідини Керчі в 2015 році. Про це сама співачка розповіла у своєму акаунті в Instagram.

    «Я в Конотопі, мене о 4 ранку зняли з потяга, я не можу провідати свою дитину, яка захворіла, бо мені заборонений в'їзд в Україну», - зазначила Лоліта.

    За її словами, прикордонники зняли її з потяга «за відвідини Керчі в 2015 році».

    Як відомо, Лоліта Мілявська заявляла, що готова їсти лише російські продукти після запровадження санкцій проти Росії.

    Джерело: Укрінформ

    прикордонники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ