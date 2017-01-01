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    Співробітника «Дніпрообленерго» знайшли мертвим на робочому місці

    • Сьогодні, 00:14
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    Швидка допомога
    Швидка допомога

    Чоловік помер при загадкових обставинах

    В середу, 3 травня, в диспетчерській Томаківського району електричних мереж «ДТЕК Дніпрообленерго» без ознак життя був знайдений співробітник підприємства, 1984 року народження,

    Про це повідомляє місцеве видання 056.ua.

    Як зазначили у прес-службі «ДТЕК Дніпрообленерго», на місці працювала поліція і швидка медична допомога. Працівники швидкої допомоги констатували смерть. Зовнішніх ознак насильницької смерті та суїциду не виявлено. Обставини з'ясовуються.

    Співробітник проходив щорічний медогляд і за станом здоров'я відповідав всім нормам для виконання роботи в рамках займаної посади. Причини нещасного випадку буде вивчати і розслідувати спеціально створена комісія під головуванням Державної служби України з питань праці, яка зробить відповідні висновки.

    До слова, нещодавно у водоймі поблизу села Вишнювате Запорізької області знайшли автомобіль з тілами мешканців Донеччини, які зникли тиждень тому.

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