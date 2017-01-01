«Вишки Бойка»: другий сезон. Поліція взялася за менеджерів «Нафтогазу», які переплатили $60 млн за буксири



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оборудку, яку розслідує Нацполіція, було здійснено у «Нафтогазі» за часів керівництва Євгена Бакуліна, котрий нині є нардепом

Ініційовано виїмку документів особових справ посадових осіб НАК «Нафтогаз України»

Печерський районний суд Києва надав доступ слідчому Нацполіції до 17 особових справ посадових осіб НАК «Нафтогаз України», а також дозволив вилучити їхні копії.

Про це свідчить ухвала суду від 12 січня.

Йдеться про те, що колишні члени правління «Нафтогазу» на своєму засіданні погодили надання ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики з метою придбання спеціалізованих суден для якорерозведення. А у березі 2011 року службові особи «Чорноморнафтогазу» придбали два буксири «Федір Урюпін» (Petra Admiral) і «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), виробником яких є індонезійська компанія NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, PT.

Буксир «Мис Тарханкут»

Для закупівлі вказаних буксирів було залучено двох посередників – компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Sea dynasty ltd і Verylux Company LLP. На рахунки цих фірм перераховано державні кошти ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на суму близько 120 мільйонів доларів США.

При цьому дійсна вартість завищена на близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому, як стверджує слідство, кошти, отримані злочинним шляхом, легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

З іншої судової ухвали Печерського райсуду стало відомо, що рахунки НАК «Нафтогаз України», через які здійснювалося перерахування багатомільйонних сум за буксири, були відкриті в банках «Кліринговий дім», «ОТП Банк», Промінвестбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, КБ «Надра».

Таким чином, виїмка документів відбувається у рамках кримінального провадження №12015000000000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагадаємо, що 23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт так званих вишок Бойка – бурових установок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, за які п'ять років тому Україна переплатила 400 млн доларів.

У 2014 році бурові установки та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» було захоплено Росією під час анексії Криму. Після цього «Чорноморнафтогаз» за дев’ять місяців видобув 1,5 млрд кубометрів газу. І тепер планується збільшення видобутку газу з території України.

Довідково. З березня 2010 року до березня 2014 року НАК «Нафтогаз України» очолював Євген Бакулін, який є чинним народним депутатом від Опозиційного блоку.

Міністром енергетики та вугільної промисловості України (2010–2012 рр.) був теперішній нардеп, співголова парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко.