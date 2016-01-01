Спокій українців у новорічну ніч забезпечуватимуть 11 тисяч поліцейських, - МВС

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Тисячі правоохоронців працюватимуть в ніч з 31 грудня на 1 січня

До забезпечення громадської безпеки під час проведення новорічних масових заходів у державі буде задіяно близько 10 тисяч працівників Національної поліції України та тисяча військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.





«У новорічну ніч на території держави заплановано проведення понад тисячі новорічних масових заходів за участю майже 750 тисяч громадян», - ідеться в повідомленні



Поліція звертається до громадян із проханням поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.