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Фото: Reuters Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг

У неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ 183 рази стикалися із серйозними загрозами життю та виконанню своєї роботи з 15 січня 2015 року.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії Александр Хуг.

«Наші команди щодня стикаються з серйозними загрозами життю та виконанню своєї роботи. З 15 січня 2015 року наша команда зіткнулася зі 183 випадками такого роду, зокрема це стрілянина в напрямку або поблизу наших патрулів, серйозні загрози фізичного або вербального характеру, а також випадки пошкодження технічних засобів місії... Ця цифра 183 стосується лише серйозних інцидентів, які ми зафіксували», – зазначив Хуг.

Як повідомляв «Главком», спостерігачі ОБСЄ назвали найгарячіші точки на Донбасі.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.

Джерело: УНН