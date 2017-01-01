Спостерігачі ОБСЄ повідомляють про зменшення кількості вибухів на Донбасі

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Місія ОБСЄ заявляє про обмежений доступ до дільниць на лінії розмежування, де визначено розведення сил

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Місія ОБСЄ фіксує менше порушень режимутишіу Донецькій та Луганській областях, разом з тим зафіксовано порушення режиму припинення вогню в районі розведення сил у н. п. Золоте. Про це йдеться у звіті місії від 18 березня.

За даними ОБСЄ, в Донецькій області зафіксовано близько 540 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (близько 700 вибухів), у Луганській області - 14 вибухів (у попередньому звітному періоді - близько 360).

Також спостерігачі ОБСЄ заявляють про обмежений доступ до дільниць на лінії розмежування, де визначено розведення сил - в н. п. Станиця Луганська, Золоте і Петровське.

«Камера СММ ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню в р-н н. п. Золоте. Також місія бачила протитанкові міни в контрольованих урядом районах у цьому пункту і чула вибух, який оцінюється як артилерійський», - йдеться у звіті.

Як повідомлялось, на Донбасі російським окупаційним командуванням з метою уникнення фіксації порушень запроваджено систему оповіщення про місцезнаходження та пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.