Спостерігачі ОБСЄ вперше змогли потрапити до Ясинуватої

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На 2 лютого буде організовано додаткове патрулювання для того, щоб повністю відновити електропостачання

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вперше змогли потрапити до окупованої бойовиками Ясинуватої в Донецькій області.

Про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

За його словами, спостерігачам вдалося домовитись про забезпечення умов доступу для ремонтних бригад для відновлення електропостачання на Донецьку фільтрувальну станцію.

«Ми сьогодні вперше потрапили до Ясинуватої, тому що до цього так звана «ДНР» анулювала у письмовому вигляді дозвіл на патрулювання», – сказав він.

За його словами, на 2 лютого буде організовано додаткове патрулювання для того, щоб повністю відновити електропостачання.

«Нам також вдалося зафіксувати багато вихідних і вхідних обстрілів з важкого озброєння на цій ділянці», – додав Хуг.

Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.