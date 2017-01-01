Спостерігачи ОБСЄ зафіксували стрілянину на Донеччині

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Спостерігачі ОБСЄ стали свідками стрілянини біля Ясинуватої

Спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі стали свідками стрілянини біля населеного пункту Ясинувата та Хрещатицьке. Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 4 березня.

«3 березня об 11:15, здійснюючи патрулювання південно‑західніше підконтрольного «ДНР» н.п. Хрещатицьке, спостерігачі бачили техніку, яку вони оцінили як дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і командно-штабну машину, які рухалися на північ, а потім розвернулися у східному напрямку на відстані 2–3 км на схід від позиції СММ (спостерігачі – «Главком»). Автомобілі патруля місії проїхали далі, об 11:50 перебували приблизно за 500 м від ділянки, де могло перебувати озброєння», - йдеться у звіті.

За оцінкою місії, вдруге вони чули попереджувальні постріли, оскільки стрілянина розпочалася, щойно члени патруля перемістилися на підвищення, при цьому вогонь не було спрямовано безпосередньо на спостерігачів, і завершилася, коли вони повернулися до своїх автомобілів.

Окрім того 3 березня ОБСЄ перебувала поблизу н.п. Ясинувата, де о 8:40 спостерігачі здійснили запуск БПЛА над автошляхом Н20 і дорогою М04 поблизу Донецької фільтрувальної станції.

«Коли БПЛА пролітав приблизно за 1 км від фільтрувальної станції, спостерігачі вирішили повернути БПЛА, оскільки почули стрілянину зі стрілецької зброї. О 8:46, коли БПЛА повертався назад і був поза полем зору спостерігачів, він, попри безвітряну погоду, почав відхилятися від траєкторії польоту на схід і крутитися, не реагуючи на команди оператора. Оператор здійснив примусову посадку БПЛА приблизно за 1 км від позиції патруля, але після приземлення апарата зв’язок із ним було втрачено», - повідомили у місії.

З огляду на відсутність гарантій безпеки члени патруля не змогли повернутися до цього району, щоб забрати БПЛА.

В ОБСЄ наголосили, що це лише два приклади інцидентів, які останнім часом сталися зі спостерігачами.