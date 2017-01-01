Спостерігачі ОБСЄ зафіксували використання «Градів» бойовиками «ЛНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ, БМ-21 «Град», 122 мм)

Усі вибухи стались за 10–13 км на західно-північний захід і північ від місця спостереження ОБСЄ

Бойовики «ЛНР» застосували реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) «Град» на відстані близько 50 км на захід від окупованого Луганська.

Про це йдеться узвіті ОБСЄ за 8 травня.

Зазначається, що увечері 7 травня та в ніч на 8 травня, здійснюючи моніторинг у окупованому бойовиками «ЛНР» місті Кадіївка (колишній Стаханов), спостерігачі чули 30 вибухів.

Серед них 6 вибухів були невизначеного походження, 14 оцінених як постріли з артилерії невстановленого калібру і 10 — як розриви артилерійських снарядів невстановленого калібру.

Усі вибухи стались за 10–13 км на західно-північний захід і північ від місця спостереження.

«Потім команда СММ зафіксувала залп (14 ракет) із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ, БМ-21 «Град», 122 мм) за 1–3 км у невстановленому напрямку», — сказано в повідомленні.