«Справа 26 лютого»: всі відеозаписи з камер спостереження ВР Криму знищені
- Сьогодні, 22:11
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Розсилка
Зокрема знищено відеосервер, сім камер та відеозаписи
Сьогодні відбулось чергове судове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат затриманого Микола Полозов.
«У томі першому були оголошені кілька процесуальних документів, зокрема постанови про порушення кримінальних справ за ч.1 ст. 109 КК РФ за фактами заподіяння смерті з необережності громадян Кореневого В.Д. і Пісного І.А. Потім прокурор перейшла до дослідження письмових доказів з тому 4. У ньому представлена велика переписка між слідчим і МВС по Республіці Крим щодо участі співробітників міліції в подіях 26 лютого 2014 року», - повідомив адвокат.
Полозов також додав, що окрім листування з МВС, прокурором було оголошено листування слідчих з управлінням справами Держради Криму.
«На запит слідчих про надання записів з камер спостереження Верховної Ради АРК, надійшла цікава відповідь, що відеосервер, сім камер з 26 і всі відеозаписи були знищені. Правда, не повідомляється коли це сталося», - написав адвокат.
Полозов також зазначив, що прокурор заявила клопотання про вступ в законну силу вироків щодо засуджених Юнусова та Небіева, проте судді порахували, що дане клопотання заявлено передчасно , адже з текстом не зміг ознайомитися Ахтем Чийгоз, який брав участь в процесі по відеозв’язку.
Повідомляється, що наступне судове засідання відбудеться зранку 27 лютого.
Нагадаємо, Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».
«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу, й окремо – щодо інших фігурантів процесу Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.
Кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.
29 вересня Верховний суд РФ підтвердив заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Адвокати Меджлісу кримськотатарського народу мають намір оскаржити рішення про заборону та визнання його екстремістською організацією.Т.в.о. президента Freedom House Деніел Калінґерт заявив, що рішення про заборону Меджлісу є підтвердженням того, що в окупованому Криму відбуваються масові репресії щодо етнічної меншини, порушуються права людини.