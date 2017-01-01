«Справа 26 лютого»: всі відеозаписи з камер спостереження ВР Криму знищені

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Ахтем Чийгоз

Зокрема знищено відеосервер, сім камер та відеозаписи

Сьогодні відбулось чергове судове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат затриманого Микола Полозов.

«У томі першому були оголошені кілька процесуальних документів, зокрема постанови про порушення кримінальних справ за ч.1 ст. 109 КК РФ за фактами заподіяння смерті з необережності громадян Кореневого В.Д. і Пісного І.А. Потім прокурор перейшла до дослідження письмових доказів з тому 4. У ньому представлена велика переписка між слідчим і МВС по Республіці Крим щодо участі співробітників міліції в подіях 26 лютого 2014 року», - повідомив адвокат.

Полозов також додав, що окрім листування з МВС, прокурором було оголошено листування слідчих з управлінням справами Держради Криму.

«На запит слідчих про надання записів з камер спостереження Верховної Ради АРК, надійшла цікава відповідь, що відеосервер, сім камер з 26 і всі відеозаписи були знищені. Правда, не повідомляється коли це сталося», - написав адвокат.

Полозов також зазначив, що прокурор заявила клопотання про вступ в законну силу вироків щодо засуджених Юнусова та Небіева, проте судді порахували, що дане клопотання заявлено передчасно , адже з текстом не зміг ознайомитися Ахтем Чийгоз, який брав участь в процесі по відеозв’язку.

Повідомляється, що наступне судове засідання відбудеться зранку 27 лютого.

Нагадаємо, Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу, й окремо – щодо інших фігурантів процесу Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.

29 вересня Верховний суд РФ підтвердив заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Адвокати Меджлісу кримськотатарського народу мають намір оскаржити рішення про заборону та визнання його екстремістською організацією.