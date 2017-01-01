Справа Абдуллаєва: політолог побачив, як український апеляційний суд «змовився з узбецькою елітою»

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Акбар Абдуллаєв

Політолог зазначив, що ситуація із Абдуллаєвим негативно позначається на іміджі України в цілому

Апеляційний суд Києва через тиждень скасував рішення Печерського суду про домашній арешт політв'язня з Узбекистану Акбара Абдуллаєва. Перед цим судові засідання переносилися кілька разів. Таку судову практику український політолог Вадим Карасьов порівняв з американськими гірками, пише golos.ua

«Український Апеляційний суд пішов на явну змову з узбецької елітою, яка спить і бачить бажану екстрадицію Абдуллаєва назад в катівні Ташкентської в'язниці. Навіщо було відправляти його назад в СІЗО, якщо умови перебування під домашнім арештом Абдуллаєв не порушував? Або в прокуратурі злякалися, що Абдуллаєв втече? Захотів би - втік за цей тиждень 10 разів. Такі крайності судово-правової системи нагадують американські гірки, тільки по-українськи. Ніколи не знаєш що тебе чекає на наступному віражі», - прокоментував експерт.

Також політолог зазначив, що дана ситуація негативно позначається на іміджі України в цілому.

«Підкилимові судово-прокурорські ігри зневажають не тільки непорушні основи Женевської Конвенції про права і свободи людини, а й продовжують «топити» український імідж в очах міжнародної спільноти, тим більше під час «Євробачення». Справа Акбара Абдуллаєва не локальна, про яку через день -два ніхто не згадає. Це публічний міжнародний конфлікт в якому невільно опинилися замішані українські правоохоронні структури і від дій або бездіяльності яких залежить оцінка зарубіжних спостерігачів про поточний стан реформ в Україні в цілому», - підсумував Карасьов.

Раніше Печерський суд Києва помістив під домашній арешт Акбара Абдуллаєва, узбецького підприємця і політичного діяча, якого українські силовики затримали в січні цього року в Київському аеропорту, адже влада Узбекистану оголосила його в міжнародний розшук. Через 8 днів Апеляційний суд скасував попереднє рішення і повернув Абдуллаєва в СІЗО. Через побоювання за власне життя в разі свого повернення на батьківщину, Акбар Абдуллаєв подав заяву про надання йому політичного притулку.