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    Справа Без'язикова: Апеляційний суд залишив полковника під арештом

    • Сьогодні, 18:39
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    Полковник Іван Без'язиков
    Полковник Іван Без'язиков

    Під арештом Без'язиков залишиться до 12 травня

    Апеляційний суд міста Київ залишив у в'язниці підозрюваного у зраді полковника Івана Без'язикова.

    Про це йшлося у трансляції 112 каналу з місця події.

    Суд розглянув апеляцію адвокатів підозрюваного, які оскаржували рішення про його арешт і  вимагали для нього домашній арешт. Апеляція не була задоволена.

    Суд залишив без змін рішення суду попередньої інстанції. Під арештом Без'язиков залишиться до 12 травня. Повний текст ухвали в апеляційному суді оголосять 28 квітня.

    Слідчі СБУ затримали полковника Івана Без'язикова, звільненого в липні з полону бойовиків, за підозрою в шпигунській діяльності на користь російських спецслужб.

    За версією слідства, полковника завербували в полоні, відтак він носив російську військову форму, отримав від ватажків так званої ДНР посвідчення, зброю і автомобіль з водієм. Бойовики називали його «Дядя Ваня» і «Луїз».

    В СБУ зазначають, що Без’язиков неодноразово виїжджав до Ростова-на-Дону для консультацій з російськими кураторами. Пізніше окупанти внесли його до списків для обміну, щоб на території України він працевлаштувався у військових установах ЗСУ для передачі секретних даних російським спецслужбам. 

    Джерело: Укрінформ

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