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    Справа Без’язикова: нові обставини

    • Сьогодні, 12:40
    • Розсилка
    <p>Іван<b>&nbsp;</b>Без&rsquo;язиков</p>

    Іван Без’язиков

    Учасники прес-конференції розкажуть про нові обставини справи «зрадника» Без’язикова

    Сьогодні, 24 травня,о 12:30 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Справа Без’язикова: нові обставини».

    Запрошені гості: Юлія Попік, адвокат; Олег Веремієнко, адвокат; Віталій Хекало, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини.

    Учасники прес-конференції розкажуть про нові обставини справи, рішення суду щодо підсудності, і про переведення розгляду справи до Павлоградського міськрайонного суду. 

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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