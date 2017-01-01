Справа Без’язикова: нові обставини
- Сьогодні, 12:40
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Розсилка
Іван Без’язиков
Учасники прес-конференції розкажуть про нові обставини справи «зрадника» Без’язикова
Сьогодні, 24 травня,о 12:30 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Справа Без’язикова: нові обставини».
Запрошені гості: Юлія Попік, адвокат; Олег Веремієнко, адвокат; Віталій Хекало, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини.
Учасники прес-конференції розкажуть про нові обставини справи, рішення суду щодо підсудності, і про переведення розгляду справи до Павлоградського міськрайонного суду.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: