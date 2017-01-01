Справа державної зернової компанії: суд заарештував трьох підозрюваних

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Корупційні схеми в «Державній продовольчій зерновій корпорації»

Як альтернативу тримання під вартою обрані розміри застав 5, 40 і 60 млн грн

26-27 cічня Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави трьом підозрюваним у завданні збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація». Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Стосовно екс-посадовців ДПЗКУ суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в повній мірі. Зокрема, як альтернативу тримання під вартою обрані пропоновані розміри застав: екс-головному раднику голови правління ДПЗКУ – в розмірі 60 млн грн, екс-начальнику інформаційно-аналітичного управління – 40 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Представнику міжнародного зернотрейдера, за версією слідства причетного до завдання збитків ДПЗКУ, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн.

Нагадуємо, 24-25 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали трьох осіб, причетних до завданням збитків ДПЗКУ у розмірі понад 60 млн дол. США (понад 1,6 млрд грн).

26 січня детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми.