Справа екс-«беркутівців»: суд взяв перерву до 26 січня

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Екс-«беркутівці» в суді

Колишнім «беркутівцям» інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану

Святошинський районний суд Києва, який розглядає справу проти колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» за обвинуваченням у вбивстві 48 активістів Євромайдану, переніс засідання на 26 січня. Про це повідомила кореспондент Радіо Свобода Аліна Швидко у Твіттері.

«Суддя оголосив перерву у засіданні до 26 січня», - написала вона.

Як відомо, Святошинський суд Києва розглядає справу стосовно п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка. Їх обвинувачують у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Колишнім «беркутівцям» інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Обвинувачені не визнають своєї вини за жодним із пунктів.

Джерело: Укрінформ