Справа екс-глави МВС Захарченка: ГПУ перевіряє рахунки у латвійських банках

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Віталій Захарченко

Соратника Януковича підозрюють в одержанні неправомірної вигоди з подальшою її конвертацією у готівку

Генпрокуратура України отримала тимчасовий доступ до трьох латвійських банків ABLV Bank AS (Riga), JSC Norvik Bankа (Riga), Regional Investment Bank JSC (Riga) у рамках кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ часів президентства Януковича Віталія Захарченка.

Про це «Главкому» стало відомо з ряду ухвал Печерського райсуду Києва від 23 березня.

Прокурори планують ознайомитися з фінансовими операціями по декількох рахунках з моменту їхнього відкриття.

Таким чином, ГПУ досліджує обставини одержання колишнім міністром внутрішніх справ України Захарченком неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Зокрема, мається на увазі отримання 1,20 млн грн. авторської винагороди, про що вказано в податковій декларації екс-високопосадовця за 2011 рік. За даними Державної фіскальної служби, гроші надійшли від ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк».

Слідство з’ясувало, що «Жорсонк» було створено не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, а отже, виплата винагороди Захарченку на суму 1,20 млн. грн здійснена суб'єктом господарювання, що має ознаки фіктивності.

Як свідчить інша ухвала Печерського райсуду, у 2011-2012 рр. «Жорсонк» також придбало на 70,36 млн грн. цінних паперів. Операції з придбання цінних паперів «Жорсонк» проводив за посередництва ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент», якій також перераховував усі гроші за придбані цінні папери на рахунок у ПАТ «Банк ринкові технології».

Засновником, директором і бухгалтером компанії «Жорсонк» значився Андрій Шкурат, зареєстрований у Сумах. Фірма ліквідована у липні 2013 року.