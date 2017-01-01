  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Справа екс-глави МВС Захарченка: ГПУ перевіряє рахунки у латвійських банках

    • Сьогодні, 18:30
    • Розсилка
    Віталій Захарченко
    Віталій Захарченко

    Соратника Януковича підозрюють в одержанні неправомірної вигоди з подальшою її конвертацією у готівку

    Генпрокуратура України отримала тимчасовий доступ до трьох латвійських банків ABLV Bank AS (Riga), JSC Norvik Bankа (Riga), Regional Investment Bank JSC (Riga) у рамках кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ часів президентства Януковича Віталія Захарченка.

    Про це «Главкому» стало відомо з ряду ухвал Печерського райсуду Києва від 23 березня.

    Прокурори планують ознайомитися з фінансовими операціями по декількох рахунках з моменту їхнього відкриття.

    Таким чином, ГПУ досліджує обставини одержання колишнім міністром внутрішніх справ України Захарченком неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Зокрема, мається на увазі отримання 1,20 млн грн. авторської винагороди, про що вказано в податковій декларації екс-високопосадовця за 2011 рік. За даними Державної фіскальної служби, гроші надійшли від ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк».

    Слідство з’ясувало, що «Жорсонк» було створено не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, а отже, виплата винагороди Захарченку на суму 1,20 млн. грн здійснена суб'єктом господарювання, що має ознаки фіктивності.

    Як свідчить інша ухвала Печерського райсуду, у 2011-2012 рр. «Жорсонк» також придбало на 70,36 млн грн. цінних паперів. Операції з придбання цінних паперів «Жорсонк» проводив за посередництва ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент», якій також перераховував усі гроші за придбані цінні папери на рахунок у ПАТ «Банк ринкові технології».

    Засновником, директором і бухгалтером компанії «Жорсонк» значився Андрій Шкурат, зареєстрований у Сумах. Фірма ліквідована у липні 2013 року.

    Як відомо, Віталій Захарченко вважається одним із кураторів розгону Євромайдану. Після революційних подій він виїхав до Росії і перебуває у розшуку Служби безпеки України.
    МВС гроші технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ