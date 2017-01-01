Справа Єфремова: апеляцію на арешт перенесено

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Олександр Єфремов у суді

Прокурор не з’явився на судове засідання

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту на ухвалу суду про продовження арешту для екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на 20 січня. Про це повідомив УНН адвокат Олександр Мельников.

За словами адвоката, суд переніс слухання апеляційної скарги адвокатів, оскільки не з’явився прокурор на судове засідання. До того ж, додав він, не була здійснена доставка їхнього підзахисного Єфремова.

У зв’язку з цим, сказав Мельников, засідання було перенесено на 20 січня.

Як повідомлялося, 16 січня Старобільський райсуд Луганської області розпочав розгляд справи Єфремова по суті.

Раніше, 13 січня адвокат Єфремова Олександр Мельников заявив, що Старобільський суд мав провести підготовче засідання 13 січня, але переніс його на початок наступного тижня.

Єфремова конвоювали до міста Старобільськ Луганської області.

Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт відправили до суду.

Нагадаємо, Олександра Єфремова було затримано 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила йому підозру за трьома статтями, в т.ч. у скоєнні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприянні створенню терористичної організації «ЛНР». 7 серпня у цій справі було затримано колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника.