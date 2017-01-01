Справа Євромайдану: ГПУ перевіряє застосування водометів та помпових рушниць до демонстрантів

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Слідство також намагається з'ясувати телефонні з'єднання між представниками сотників самооборони, які здавали позиції силовиків

Департамент спеціальних розслідувань ГПУ отримав доступ до документів операторів мобільного зв'язку, а саме інформацію щодо власників номерів та всі телефонні з'єднання за період з 10 січня 2014 року до 31 січня 2014 року.

Про це «Главкому» стало відомо з низки ухвал Печерського райсуду Києва, датованих 20–22 лютого.

У слідства виникла необхідність перевірити події січня 2014 року у Києві. Аналізуватиметься фактаж (зокрема вихідні і вхідні дзвінки між правоохоронцями) щодо працівників правоохоронних органів, котрі, перебуваючи на вулиці Михайла Грушевського, Петрівській алеї та Європейській площі, застосували до учасників акції протесту фізичну силу та спеціальні засоби, у тому числі водомети, помпові рушниці «Форт 500», гранати сльозоточивої, дратівливої дії, світлозвукові гранати, ручні аерозольні, димові гранати. Внаслідок чого частина протестувальників дістала тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості.

Паралельно ГПУ перевірить дзвінки, здійснені між сотниками самооборони у центрі Києві під час Революції гідності. Так, під час досудового розслідування один зі свідків з-поміж представників правоохоронних органів у своїх свідченнях зазначив, що під час революційних подій мали місце телефонні з'єднання між окремими представниками сотників самооборони. Правоохоронець передавав інформацію про місця розташування співробітників правоохоронних органів, їхні дії тощо.

При цьому Генпрокуратура з’ясувала, що працівники правоохоронних органів, а також учасники акцій протесту, постійно змінювали сім-картки у своїх терміналах зв'язку з метою уникнення можливості їхньої ідентифікації, після чого вказані сім-картки знищували.

Як повідомляв «Главком», ГПУ розслідує 259 проваджень щодо злочинів, скоєних під час Революції гідності. З них: 14 – слідство ГПУ, 245 – обласних прокуратур. У «справах Майдану» повідомлено про підозру 353 особам. Серед підозрюваних 34 високопосадовці, 127 службовців правоохоронних органів та 32 цивільних (так звані тітушки).