Справа Євромайдану: суд залишив під вартою п’ятьох екс-«беркутівців»

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Екс-беркутівці в суді

Адвокати просили суд призначити екс-«беркутівцям» запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням під вартою

Святошинський районний суд столиці продовжив термін утримання під вартою для п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», підозрюваних у масових розстрілах на Євромайдані. Про це повідомляє «112 Україна».

Наступне засідання у справі призначено на 16 травня.

До оголошення рішення підозрювані клопотали про те, щоб суд дозволив їм не перебувати в скляному модулі, мотивуючи це неможливістю спілкування зі своїми адвокатами.

Крім того, адвокати просили суд призначити екс-«беркутівцям» запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням під вартою.

Нагадаємо, Святошинський суд Києва розглядає справу щодо п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка, яких звинувачують у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській в Києві 20 лютого 2014 р.