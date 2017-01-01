Справа Курченка: оголошено в розшук екс-гендиректора Одеського НПЗ

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Фото: УНІАН Одеський НПЗ

За наявною інформацією, колишні генеральний директор та виконавчий директор ПАТ «Одеський НПЗ» переховуються в Росії

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси за результатами розгляду клопотань обласної прокуратури про арешт колишніх генерального директора та виконавчого директора ПАТ «Одеський НПЗ», надано дозвіл на їх затримання, доставку до суду для обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

«Зазначені топ-менеджери підозрюються в ухиленні від сплати податків у складі злочинної організації з використанням можливостей Одеського нафтопереробного заводу, унаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 2 млрд грн податків та зборів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, 366 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Наразі двох колишніх посадовців заводу оголошено у розшук. За наявною інформаціє вказані особи переховуються на території Російської Федерації.

Нагадаємо, що 22 квітня поточного року за клопотанням прокуратури судом арештовано колишнього заступника генерального директора з поставок ПАТ «Одеський НПЗ».

Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням Служби безпеки України в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій «схемі Курченка».

Щодо однієї особи судом вже винесено обвинувальний вирок.

На теперішній час тривають обшуки у приміщеннях ПАТ «Одеський НПЗ».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.