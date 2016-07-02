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    Справа Мартиненка: Аваков прокоментував профпридатність судді Бобровника

    • Сьогодні, 06:43
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    Арсен Аваков
    Арсен Аваков

    Адвокати Мартиненка просили про відвід судді Бобровника

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков неоднозначно висловився щодо судді Солом'янського суду Олександра Бобровника, який розглядає справу екс-нардепа від «Народного фронту» Миколи Мартиненка.

    Відповідний допис з’явився на його сторінці у Twitter.

    «Справедливий суд в руках судді Бобровника – це нонсенс і профанація. Неупередженість і незалежність судді в резонансній справі є вкрай важливою!» – наголосив Аваков.

    Як повідомляв «Главком» Солом'янський суд Києва оголосив перерву щодо обрання запобіжного заходу для Мартиненка та іншого фігуранта цієї справи Сергія Переломи.

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання»

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