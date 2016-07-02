Справа Мартиненка: Аваков прокоментував профпридатність судді Бобровника

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Арсен Аваков

Адвокати Мартиненка просили про відвід судді Бобровника

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков неоднозначно висловився щодо судді Солом'янського суду Олександра Бобровника, який розглядає справу екс-нардепа від «Народного фронту» Миколи Мартиненка.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Twitter.

«Справедливий суд в руках судді Бобровника – це нонсенс і профанація. Неупередженість і незалежність судді в резонансній справі є вкрай важливою!» – наголосив Аваков.

Справедливый суд в руках судьи Бобровника -это нонсенс и профанация. Непредвзятость и независимость судьи в резонансном деле крайне важна! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 квітня 2017 р.

Як повідомляв «Главком» Солом'янський суд Києва оголосив перерву щодо обрання запобіжного заходу для Мартиненка та іншого фігуранта цієї справи Сергія Переломи.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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