Справа Мартиненка: Директора «Східного ГЗК» взяли під нічний домашній арешт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Громадське Директор державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін

Сорокіну заборонили покидати своє житло у місті Жовті Води з 23 години вечора до 6 години ранку

Директора державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександра Сорокіна взяли під нічний домашній арешт строком на два місяці. Він є підозрюваним у справі Мартиненка.

Відповідне рішення ухвалила суддя Солом’янського райсуду Києва.

Відтак, йому заборонили покидати своє житло у місті Жовті Води з 23 години вечора до 6 години ранку.

Прокурори вимагали для Сорокіна тримання під вартою строком на два місяці, чи 15 мільйонів гривень застави.

За словами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Романа Симківа, підозрюваний повинний знаходитися під вартою, оскільки він може здійснювати тиск на свідків у цій справі.

«Також є аргументи щоб стверджувати, що Сорокін не є самостійним у прийнятті рішень, а ним керують керівники злочинної групи», — додав Симків.

Сам Сорокін свою причетність до злочинів заперечив і зявив, що не збирається вчиняти тиск на свідків, а на підприємстві працює більше 30 років.

На суді виступили також народні депутати Береза, Кривошея та Сташук від «Народного фронту».

Вони хотіли взяти на поруки Сорокіна. Однак суддя відхилила їх прохання взяти підозрюваного на поруки.

Слід зазначити, що суддя приймала рішення щодо Сорокіна у нарадчій кімнаті більше 4 годин.

Нагадаємо, раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Сімківповідомляв, що директор ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін і замдиректора держконцерну «Ядерне паливо» Володимир Богданець, які фігурують у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, покинули Україну.

Як відомо, колишнього народного депутата Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

Читайте також: «Ювілей героя і патріота». Два судних дні з Миколою Мартиненком

Джерело: Громадське