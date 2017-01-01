Справа Мартиненка: НАБУ затримало другого фігуранта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітник НАБУ

Затриманий також є фігурантом іншої справи про завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод»

У четвер, 20 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали другого підозрюваного у праві завдання збитків ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК).

Про це в ніч на п’ятницю повідомили у прес-службі НАБУ.

Затриманого підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

В даний момент вирішується питання повідомлення затриманого про підозру.

За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП «СхідГЗК».

«Ця особа також відома як фігурант іншого кримінального провадження щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 205 мільйонів гривень, розслідування якого детективи НАБУ завершили у грудні минулого року. Наразі справа ПАТ «ОПЗ» розглядається у суді, а зазначена особа має статус обвинуваченого», - повідомляють в НАБУ.

Нагадаємо, 20 квітня в Києві затримали екс-нардепа Миколу Мартиненка.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оприлюднив повідомлення про підозру колишньому нардепу.

Ймовірніше всього, вранці 21 квітня запобіжний захід Мартиненку обиратиме Солом’янський суд міста Києва.

В четвер ввечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання».