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    Справа Мартиненка: Прокурори заявляють про тиск на суд з боку «Народного фронту»

    • Сьогодні, 01:16
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    <span>Прокурор САП Роман Симків</span>
    Прокурор САП Роман Симків

    Солом'янський суд Києва оголосив перерву щодо обрання запобіжного заходу для Мартиненка

    Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявляють про тиск на суд у справі Миколи Мартиненка з боку народних депутатів та міністрів з «Народного фронту».

    Про це заявив прокурор Роман Симків.

    «В країні, яка декорує себе як правова держава, відбувається ситуація, що депутати певної фракції приходять і зривають суд», - сказав Симків.

    Станом на першу годину ночі 22 березня Солом'янський суд Києва оголосив перерву щодо обрання запобіжного заходу для Мартиненка та іншого фігуранта цієї справи Сергія Переломи.

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання»

    суд депутати держава
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