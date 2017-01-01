«Справа Мартиненка»: скеровано 16 запитів до восьми країн

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Микола Мартиненко

У НАБУ називають унікальною справу про завдання збитків ДП «СхідГЗК», підозрюваним у якій є Микола Мартиненко

Від початку розслідування (в грудні 2015 року) справи про завдання збитків ДП «СхідГЗК», фігурантом якої є екс-нардеп Микола Мартиненко, детективи Національного антикорупційного бюро України скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Справа про завдання збитків ДП «СхідГЗК» є унікальною не тільки з огляду на значущість цього підприємства для країни, як найбільшого урановидобувного підприємства Європи, а й з огляду на обсяг роботи, яку провели детективи НАБУ під час розслідування корупційні схеми, реалізованої на ДП. Провадження щодо завдання збитків «СхідГЗК» є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ. Від початку розслідування (в грудні 2015 року), детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу», - йдеться в повідомленні.

НАБУ повідомляє, що інформація, отримана від компетентних органів інших держав, допомогла детективам не тільки дослідити усі деталі корупційної схеми, а й встановити, на що саме особи, підозрювані в завданні збитків «СхідГЗК», витрачали вкрадені в держави кошти.

«Як встановило слідство, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг, та послуг адвокатів із захисту підозрюваного в іншій кримінальні справі, яку стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії.

Більше деталей можна подивитися у графічній схемі:

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

В четвер ввечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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