Справа Мартиненка: сьогодні суд розгляне скаргу прокурорів

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Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

САП оскаржує відмову суду в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Миколи Мартиненка

Сьогодні, 3 травня, Апеляційний суд Києва розгляне апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відмовив САП у застосуванні до колишнього народного депутата Миколи Мартиненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 300 млн грн застави. Про це повідомляє прес-служба суду.

«Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 22 квітня 2017 року про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно колишнього народного депутата України Мартиненка М.В., призначено на 3 травня 2017 року», — йдеться у повідомленні.

За інформацією суду, засідання розпочнеться об 11:20.

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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