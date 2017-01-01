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    Справа Мартиненка: Суд почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Переломі

    • Сьогодні, 19:57
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    <span>Перший заступник голови НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Сергій Перелома</span>
    Перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома

    Мартиненко у дворі Солом'янського суду чекає на продовження засідання щодо своєї справи

    Солом’янський районний суд Києва почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи у кримінальному провадженні щодо ДП «Схід ГЗК».

    «Судове засідання оголошується відкритим», - сказав слідчий суддя Олександр Бобровник. Цей же суддя розпочавв годиною раніше засідання у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, однак адвокати заявили про відвід судді та було оголошено перерву.

    Мартиненко у дворі Солом'янського суду чекає на продовження засідання щодо своєї справи.

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    Справа Мартиненка: Суд почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Переломі
    Справа Мартиненка: Суд почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Переломі
    Справа Мартиненка: Суд почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Переломі
    Фото: Главком

    Варто зазначити, н час судового засідання підозрюваний Перелома знаходиться не в кліці, а в залі, поруч із захисниками

    Нагадаємо, сьогодні заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі «СхідГЗК» є заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання»

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