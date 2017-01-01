«Справа Майдану»: у Луценка назвали 10 прізвищ підозрюваних екс-високопосадовців

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До десятки підозрюваних екс-високопосадовців увійшли також екс-директор департаменту матеріального забезпечення МВС України Павло Зінов, екс-командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк та інші

Генеральна прокуратура назвала 10 підозрюваних колишніх високопосадовців у рамках «справ Майдану», до яких зокрема увійшли екс-президент Віктор Янукович, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, колишній голова СБУ Олександр Якименко. Про це йдеться в інфографіці щодо результатів діяльності органів прокуратури за 2016 рік.

До десятки підозрюваних екс-високопосадовців, за даними ГПУ, увійшли також екс-директор департаменту матеріального забезпечення МВС України Павло Зінов, екс-командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк, екс-заступник голови МВС Віктор Ратушняк, екс-голова СБУ Олександр Якименко, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-командир ПМОП «Беркут» Сергій Кусюк, екс-перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький.

Як повідомлялось, у справах Майдану повідомлено про підозру 353 особам, з них 201 людині - Генпрокуратурою. Серед підозрюваних у провадженні ГПУ - 34 високопосадовці, 127 службовців правоохоронних органів, 32 цивільних («тітушки»).