Справа MH17: слідчі не можуть розшифрувати передані росіянами знімки з радарів

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Зібрані уламки літака MH17

Російській стороні вже направлено запит на надання придатної інформації

Росія передала нідерландським слідчим у справі про катастрофу рейсу MH17 на сході України дані радіолокаційного контролю у форматі, що не відповідає встановленим міжнародними стандартами. Про це в суботу, 28 січня, повідомив представник прокуратури Нідерландів в Амстердамі, передає Deutsche Welle.

У зв'язку з цим використати російські дані для отримання більш ясної картини події поки не вдалося.

«Необхідні додаткові дані, щоб як слід зрозуміти, що зображено на знімках з радарів»,- йдеться у повідомленні. За відомостями видання De Telegraaf, російській стороні вже направлено запит на надання придатної інформації.

Росія надала слідчим запитані ними дані в жовтні 2016 року - незабаром після того, як у вересні був опублікований проміжний звіт міжнародної слідчої групи, в якому причиною катастрофи літака було названо попадання в нього ракети серії 9М38 з установки «Бук», доставленої на територію України з РФ.

Нагадаємо, що літак компанії «Малайзійські авіалінії» рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур розбився на Донбасі 17 липня 2014 року. Всі 298 пасажирів загинули.