Справа Насірова: Ситник розповів, чому «всесильне НАБУ» зміг зупинити вахтер

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Артем Ситник

Детективи вели себе максимально коректно, стверджує глава Бюро

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сьогодні на брифінгуспростував твердження про те, що детективів його відомства не пустив до Романа Насірова вахтер лікарні «Феофанія».

«Мені смішно читати ,що, мовляв, всесильне НАБУ зупинив вахтер… Детективи вели себе максимально коректно. Як такої протидії їм не було. Було розпорядження про незастосування сили без наявності підстав, а підстав не було», - зазначив він.

Ситник також додав, що відбулися роз’яснення медперсоналу і «після того, як детективи зайшли до приміщення, були проведені процесуальні дії».

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.