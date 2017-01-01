Справа Насірова: суд відновив засідання

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Роман Насіров на засіданні суду 26 квітня

Справу розглядає суддя Вікторія Кицюк

Вранці 27 квітня Солом’янський районний суд Києва відновив розгляд клопотання слідства про продовження запобіжного заходу відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову.

Суд почав розгляд цієї справи пізно ввечері 26 квітня, але невдовзі вирішив перенести засідання на ранок 27 квітня.

Справу розглядає суддя Вікторія Кицюк, а не Олександр Бобровник як раніше.

Бобровник, як повідомляв прокурор, захворів.

Нагадаємо, у середу засідання Солом’янського суду Києва, який мав розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу для Насірова, розпочалося із запізненням у шість годин.

Суд оголосив перерву до 9:45 четверга.

Як повідомлялося, Насіров учора заявив журналістам, що тікати не планує і не планував. «Тому це затримання було незаконним. Жодних підстав мене заарештовувати не було», – сказав він.

Також Насіров розповів, що після завершення справи планує повернутися до роботи на посаді голови ДФС і що йому поки що не повернули паспорти.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

Усі подробиці скандальної справи Насірова читайте тут.

Джерело: Радіо Свобода