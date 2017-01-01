Справа Насірова: у НАБУ скаржаться на тиск

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Фото УНІАН Роман Насіров

Ситник зазначив, що НАБУ намагається протистояти тиску

Директор НАБУ Артем Ситник заявив про тиск на експертів, які задіяні у розслідуванні справи екс-глави Фіскальної служби Романа Насірова, пише «Фокус».

«По-перше, експертиза тривала дуже довго. По-друге, ми вже написали листа, в якому вказали на порушення, вчинені керівником цієї (експертної. – Ред.) установи. Після отримання висновку експертизи керівник установи без будь-якого процесуального статусу, без повноважень намагався перешкодити передачі нам цього документа. І такий спротив є постійно», – розповів він.

Ситник також зазначив, що НАБУ намагається протистояти тиску. «Звичайно, якщо йдеться про чорний піар чи поливання брудом, ми просто даємо адекватне роз'яснення ситуації. Коли порушення переходять у процесуальну площину, реагуємо в рамках чинного законодавства. Наприклад, щодо незаконного втручання керівника експертної установи направлятимемо документи в Міністерство юстиції, до компетенції якого вона входить».

Як повідомлялося, Ситник раніше заявляв, що після затримання екс-глави Фіскальної служби Романа Насірова керівництво НАБУ не отримувало дзвінків з Адміністрації президента, однак великий опір у цій справі постійно відчуває.