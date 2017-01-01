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    Справа Новинського. Суд дозволив зняти дані про телефонні розмови нардепа

    • Сьогодні, 16:17
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    <em>Вадим Новинський</em>
    Вадим Новинський

    Суд задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури щодо вилучення інформації у мобільного оператора

    В рамках розслідування провадження про незаконне позбавлення волі помічника нині покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира Печерський райсуд дозволив ГПУ доступ до інформації з мобільних телефонів нардепа Вадима Новинського.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

    Таким чином, задоволено відповідне клопотання слідчого Генеральної прокуратури.

    «Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генпрокуратури і членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні і зберігаються у оператора мобільного і надати згоду на вилучення відомостей», - йдеться в рішенні суду.

    Виходячи з судового рішення, доступ надано до інформації з вхідних і вихідних дзвінків в період з червня 2013 року по липень 2014 року.

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    У рішенні суду не вказано прізвище Новинського, але за інформацією ЗМІ йдеться саме про нього.

    Нагадаємо, Генпрокуратура анонсувала вручення підозри Новинському.

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    В грудні 2016 року Верховна Рада дала Генеральній прокуратурі згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена фракції «Опозиційного блоку» Вадима Новинського. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів.

    Новинського підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27 («Пособництво»), ч. 2 ст. 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини») і ч. 1 ст. 365 («Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу») Кримінального кодексу України, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. У поданні ГПУ йдеться про перевищення влади Новинським і вчинення ним злочинів спільно з екс-президентом Віктором Януковичем та правоохоронцями Києва при незаконному позбавленні волі архієпископа (нині - митрополит) Олександра (Драбинка), коли той був помічником нині покійного предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Володимира (Сабодана).

    Сам Новинський своєї провини не визнає і вважає справу політичною.

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    Вадим Новинський
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