«Справа Онищенка»: фігуранта-втікача оголошено у розшук

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Цей випадок ще раз доводить необхідність якнайшвидшого створення Спеціалізованого антикорупційного суду, - НАБУ

Один з фігурантів «газової справи», в якому фігурує нардеп Олександр Онищенко, Сергій Свіченко оголошений в розшук, повідомляє прес-служба НАБУ.

«16 лютого 2016 він (Сергій Свіченко, - ред.) оголошений в розшук, у Державну прикордонну службу направлено відповідну інформацію», - сказано в повідомленні.

У втечі фігуранта НАБУ зинувачує суддю Солом'янського райсуду, яка обрала для Свіченко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту замість утримання під вартою, що створило передумови для його втечі. «Цей випадок ще раз доводить необхідність якнайшвидшого створення Спеціалізованого антикорупційного суду за принципом професіоналізму, відкритості і прозорості», - зазначає прес-служба.

Раніше із таким самим звинуваченням на адресу судді виступив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Колишній директор ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» Сергій Свіченко був під домашнім арештом 6 місяців, що є максимальним строком для такого запобіжного заходу. 17 лютого суд обрав для нього альтернативу у вигляді застави розміром в 20 млн грн, який він повинен був внести протягом 5 днів. Сергій Свіченко не вніс заставу в 20 млн грн і втік.