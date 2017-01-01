Справа Онищенка: у НАБУ розказали, як Ахметов давав свідчення

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Рінат Ахметов

Ахметов заперечував все, що було озвучено на «плівках Онищенка»

Олігарха Ріната Ахметова допитали у справі щодо «плівок Онищенка». Про це розповів директор Бюро Артем Ситник, пише «Фокус».

«Ахметов заперечував все, що було озвучено на плівках (на них співрозмовник Онищенка підтверджує факт вимагання грошей у Ахметова з боку Петра Порошенка). Поки рано щось розголошувати. Взагалі, я б цю справу з заявами Онищенко розділив на дві складові. Перша - конкретні записи, з якими можна працювати. Друга - голослівні заяви, спрямовані на те, щоб політизувати рішення Інтерполу або процес екстрадиції», - сказав директор НАБУ.

Ситник також висловив переконання, що основна мотивація Онищенка полягає в тому, щоб відвернути увагу від своєї справи і створити можливості для отримання політичного притулку.

Коментуючи твердження Онищенка про те, що від детективів НАБУ до нього нібито не надходило ніяких пропозицій про надання їм фактів корупції президента з Петра Порошенка, Ситник зазначив: «У цьому контексті згадується фраза «Коли ви говорите, таке враження, що ви марите» з фільму «Іван Васильович змінює професію». Онищенко там багато говорив, але мені навіть не хочеться витрачати час на коментарі по цій темі. Є конкретні записи, і ми з ними працюємо».

Як повідомлялось, Ситник раніше заявляв, що після затримання екс-глави Фіскальної служби Романа Насірова керівництво НАБУ не отримувало дзвінків з Адміністрації президента, однак великий опір у цій справі постійно відчуває.