Справа про «борг Януковича»: Україна подасть апеляцію 10 червня

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Високий суд Лондона

29 березня Високий суд Лондона дозволив розглянути в прискореному порядку позов Російської Федерації до України щодо боргу на 3 млрд доларів

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що Україна 10 червня подасть апеляцію щодо судового спору з Росією за євробондами на суму 3 млрд доларів.

Про це він повідомив журналістам в четвер, 18 травня, в кулуарах конференції Free Market Road Show Kyiv 2017.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд – сам випуск та $75 млн – останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року. Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування належних Росії єврооблігацій.

17 лютого 2016 року мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з України.

Інтереси Росії в суді представляє міжнародна юридична компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, яка консультує РФ протягом кількох років.

Україна 27 травня 2016 року подала до Високого суду Англії заперечення щодо позову, в яких вона вказала, що договір про запозичення, укладений у грудні 2013 року, є недійсним через порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуску єврооблігацій на $3 млрд, а також «тиск з боку РФ протягом усього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС».

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесено «у визначений термін».

29 березня Високий суд Лондона дозволив розглянути в прискореному порядку позов Російської Федерації до України щодо боргу на 3 млрд доларів.

Джерело: Українські новини