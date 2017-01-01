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    Справа про розстріл Євромайдану: п’ятьом екс-беркутівцям продовжено арешт

    • Сьогодні, 20:27
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    Екс-беркутівці
    Екс-беркутівці

    Арешт продовжено на 60 днів

    Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану. Про це повідомив суддя Сергій Дячук.

    «Суд ухвалив клопотання прокуратури щодо продовження утримання під вартою обвинувачуваних Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського задовольнити», - повідомив суддя.

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    Зазначається, що суд постановив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без зміни та продовжити строк тримання на 60 днів, тобто включно до 17 березня щодо усіх обвинувачених.

    Як повідомлялося, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ бійцям спецпідрозділу «Беркут» на силове звільнення Майдану Незалежності від учасників акції протесту, що призвело до тяжких наслідків.

    Джерело: УНН

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