Справа про розстріл Євромайдану: п’ятьом екс-беркутівцям продовжено арешт

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Екс-беркутівці

Арешт продовжено на 60 днів

Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану. Про це повідомив суддя Сергій Дячук.

«Суд ухвалив клопотання прокуратури щодо продовження утримання під вартою обвинувачуваних Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського задовольнити», - повідомив суддя.

Зазначається, що суд постановив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без зміни та продовжити строк тримання на 60 днів, тобто включно до 17 березня щодо усіх обвинувачених.

Як повідомлялося, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ бійцям спецпідрозділу «Беркут» на силове звільнення Майдану Незалежності від учасників акції протесту, що призвело до тяжких наслідків.

Джерело: УНН