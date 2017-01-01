Справа про сутички у Дніпрі: ще шістьом тітушкам повідомлено про підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дніпровські тітушки

П’ятьом особам, серед яких і організатор злочинів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

Прокуратурою Дніпропетровської області заочно повідомлено про підозру у хуліганстві та масових заворушеннях ще шістьом учасникам сутичок, що відбулися у Дніпрі 9 травня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Оскільки останні ухиляються від слідства, прокуратурою отримано дозволи на їх затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, наразі слідством встановлено 15 осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, серед яких: організатори, координатори та активні учасники масових заворушень, а також «касири», які оплачували виконану роботу так званих тітушок.

«П’ятьом особам, серед яких і організатор злочинів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (двом з них – з можливістю внесення застави – наразі оскаржується прокуратурою). Ще одному підозрюваному, який активно сприяє слідству, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Стосовно дев’яти осіб слідством отримано дозволи на затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів», - інформує прокуратура.

Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Також повідомлялось, що тітушка, заарештований за побиття ветерана АТО у Дніпрі, вийшов на волю під заставу.

Депутати вимагають зняття депутатської недоторканності з нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула.