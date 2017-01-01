Розстріли на Майдані: ГПУ лише тепер спромоглась вилучити записи з камер спостереження Адміністрації президента

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Фото з сайту «Слово і діло»

Слідство досліджує обставини умисних вбивств і заподіяння тілесних ушкоджень та побоїв учасникам Революції гідності

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України отримав тимчасовий доступ до камер зовнішнього відеоспостереження, які належать Управлінню державної охорони України за період листопада 2013 року - лютого 2014 року у Києві.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду від 12 квітня.

Зокрема, слідство зможе вилучити і зняти копії інформації з камер відеоспостереження, розміщені на адміністративних будівлях президента України (вул. Банкова, 10; вул. Банкова, 11; вул. Шовковична, 12; вул. Шовковична, 14; вул. Шовковична, 26; вул. Лютеранська, 23), Кабінету Міністрів України (вул. Грушевського, 12/2), Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (вул. Велика Житомирська, 9), Міністерства закордонних справ України (пл. Михайлівська, 1), Верховного Суду (вул. П. Орлика, 4), Верховної Ради України (вул. Садова, 3; вул. Садова, 3-а; вул. Грушевського, 5; вул. Грушевського, 18/2; вул. Шовковична, 2; вул. Шовковична, 4; вул. Липська, 3; вул. Інститутська, 8; вул. Велика Житомирська, 11; вул. Банкова, 5-7; вул. Банкова, 6-8), державних резиденцій (вул. Липська, 4; вул. Грушевського, 24/2).

Крім цього, ГПУ дослідить технічне обладнання і програмне забезпечення, яке належить Управлінню державної охорони та за допомогою якого здійснювалось керування вказаними камерами зовнішнього відеоспостереження та пристроями.

Також суд надав доступ правоохоронним органам до документів, якими визначено осіб, які безпосередньо працювали з системою відеоспостереження у період листопада 2013 року - лютого 2014 року.

Як повідомляв «Главком», наприкінці березня цього року Генпрокуратура отримала тимчасовий доступ до камер відеоспостереження, що розміщені на адміністративних будівлях ТОВ «Ітіс Хоум» (вул. Велика Житомирська, 9-Б), ПАТ «ПриватБанк» (вул. Володимирська, 18/2), Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (вул. Велика Житомирська, 9), Верховної Ради України (вул. Велика Житомирська, 11).